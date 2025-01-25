Цекало оскорбительно высказался о бывшей супруге

Александр Цекало ушел от третьей супруги Веры Галушки к художнице-казашке, чей конек – изображение определенных частей человеческого тела, Дарине Эрвин. Вскорости он уехал с ней в Америку.

В последнее время женщина увлеклась изменением внешнего облика и сейчас похожа на исхудавшего эльфа. Ходят слухи, что пара на грани развода. Однако сам Цекало заявил журналистам издания super, что в семье у него все прекрасно. А злые сплетни ходят от зависти.

«Я их понимаю: Даришина красота и талант действительно вызывают зависть. Она стала объектом внимания, который многим не дает покоя», – отметил продюсер.

При этом Цекало нелицеприятно отозвался о своей третьей супруге. Напомним, он был женат на Вере Галушке, родственнице Веры Брежневой, бывшей жене Меладзе.

«Даже сейчас ее вспоминают разве что как сестру псевдопевицы», - сказал шоумен.

Ранее сообщалось, что Дарина Эрвин отреагировала на слухи о пластике ушей. Тогда модель заявила, что никогда не прибегала к помощи хирургов. По ее словам, внимание к ушам со стороны общественности вызвано тем, что она перестала их скрывать.