Обнародована стоимость отдыха Петросяна и Брухуновой

Татьяна Брухунова с Евгением Петросяном проводят отпуск на Мальдивских островах. Молодая супруга пожилого юмориста выкладывает в микроблог красивые фотоотчеты.

Правда, отель, где они остановились Татьяна не называет. Но журналисты АиФ получили консультацию турагента.

Эксперт предположил, какая именно это может быть гостиница и приблизительно прикинул стоимость недельного отдыха на двоих.

«С высокой долей вероятности, основываясь на том, что на фото лежаки специфической формы, а также обложенный бирюзовой плиткой бассейн, можно предположить, что это один небольшой 5-звездочный остров-курорт. В среднем ночь там стоит 150 тысяч рублей… Плюс авиабилеты — прямой рейс до Мале, столицы Мальдив, в экономклассе стоит 85 тысяч рублей, а в бизнесе — 280 тысяч рублей на человека», – сказал эксперт.

Также в среднем около 250 тысяч в неделю уйдет на питание, деньги потребуются также на массаж, который стоит по 300 долларов за процедуру, трансфер от столицы до отеля и обратно по 500 долларов в одну сторону и на удовольствия по мелочи.

Получается, что недельный отдых обойдется звездной чете минимум в два с лишним миллиона рублей.

Тем временем Евгений Петросян подал новый иск к дочери от первого брака Викторине, исправив ошибки предыдущего заявления. Юморист собирается добиться снятия Викторины с регистрационного учета его столичной недвижимости.