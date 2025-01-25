РФ обратилась к Латвии за содействием в деле против актера Cмольянинова*

Россия попросила страну, где, предположительно, сейчас находится актер Артур Смольянинов* (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов), помочь в расследовании уголовного дела против него. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"Запрос о правовой помощи в рамках расследования уголовного дела в отношении Смольянинова* был направлен в государство, где фигурант находится", - отметил собеседник агентства.

Долг актера Смольянинова вырос на 50 тысяч рублей

По предварительным данным, актер находится в Латвии. К такому выводу пришли журналисты агентства, проанализировав последние публикации Смольянинова* в соцсетях. На одном из видеороликов был геотег Юрмала.

Ранее сообщалось, что Смольянинов* не стал обжаловать свой заочный арест по уголовному делу о фейках в отношении ВС России. Уехавшего из страны актера обвиняют в распространении лживой информации и возбуждении вражды.

В конце октября 2024 года дело Артура Сергеевича рассмотрел Басманный суд Москвы. И принял решение об аресте.

Осенью 2022 года суд оштрафовал Смольянинова* на 30 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС РФ. Взыскать данную сумму с актера пока не удалось.

Тем временем долг Смольянинова* по кредитам и штрафам за полгода вырос на 50 тысяч рублей и превысил 200 тысяч рублей.

Смольянинов* стал широко известен после ролей в фильмах "9 рота", "Ёлки", в также в сериалах "За час до рассвета" и "Убойная сила".

*признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов.