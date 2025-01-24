Аллу Пугачеву заподозрили в финансировании ВСУ

Общественный деятель Андрей Куницын заявил, что певица Алла Пугачева финансирует ВСУ. Он уверен, что на нужды украинской армии артистка переводит полученные в России деньги.

Он обратил внимание на то, что Пугачева аккуратна в высказываниях. Вместе с тем понятно, на чьей стороне певица.

«Все вокруг понимают, что деньги, которые она получает из нашей страны за результаты интеллектуальной деятельности, права на песни, концерты и различные программы, она абсолютно точно использует для финансирования нужд ВСУ», - заявил Куницын. Его слова приводит НТВ.

Напомним, вместе с мужем Примадонна в очередной раз поменяла родину. Из Израиля Пугачева переехала на Кипр – ее не раз видели в элитном районе Лимасола.

Ранее певица посетила театр на Кипре и удивила обновленной внешностью. Лицо певицы выглядело натянутым и без морщин, неестественно выделялись глаза. Пластический хирург Сергей Свиридов прокомментировал изменения и предположил, какие процедуры могла сделать артистка.