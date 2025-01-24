Родственники Моргенштерна* рассказали о его состоянии перед рехабом

Родственники рэпера Моргенштерна*(признан иноагентом на территории РФ) рассказали об отношениях с ним и состоянии артиста перед рехабом. Они отметили, что стали замечать странности в его поведении примерно за четыре месяца до того, как он объявил об отправке на лечение.

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Как пишет Super в своем сообществе ВКонтакте, в прошлом году исполнитель сильно сблизился с семьей, стал чаще ездить в Испанию, где сейчас живут его родные. Он проводил много времени с матерью, отчимом, а также 14-летним братом Эмиром. По словам источника, Моргенштерн* положительно влиял на школьника.

О том, что с рэпером что-то не так, родственники стали догадываться около четырех месяцев назад. Возможной причиной проблем они назвали частые переезды, насыщенный график, концерты.

«Мне о проблемах Алишера* рассказала супруга. По телефону, видимо, заметила. Мать такие вещи сердцем чувствует», - рассказал отчим артиста.

Семья поддерживала Моргенштерна* в сложный период. Новый год он встречал с родными. Тогда он уже принимал препараты.

«Он был на медикаментозной терапии, когда [приезжал к нам в гости]. Стандартная побочка [у него] была: заторможенность, настроение менялось в течение дня. Вечером разговариваем — [у него] одни планы, на следующий день — другие», - сообщил собеседник СМИ.

Напомним, что сейчас Моргенштерн* находится в рехабе. Предположительно, лечение в клинике стоит примерно миллион рублей в месяц.

Ранее Моргенштерн* вышел на связь из рехаба.

*Признан иноагентом на территории РФ