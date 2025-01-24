«Конкурс уродов»: Соседов резко отреагировал на предстоящее Евровидение

Победа на Евровидении уже давно никого не волнует, заявил музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что конкурс утратил свое значение.

По его мнению, на него могут допустить хоть поющего осла, потому что мероприятие стало просто «конкурсом уродов».

«Конкурс этот значение свое утратил уже давно, он неинтересен, он выдохся абсолютно. Он представляет собой просто политические разборки и внедрение новых тенденций, больше отрицательных и некрасивых. Вот то, что происходит сейчас в Европе и мире. Может быть, там будет осел поющий или корова — и всех порвет. Там же сейчас конкурс уродов», — пояснил Соседов.

Критик уточнил, что Евровидение с первого года существования, когда проходило в швейцарском Лугано, было политическим и направленным на объединение послевоенной Европы. Он обратил внимание, что каждая страна сама выбирает, кого отправлять на конкурс. По словам эксперта, там имеют право выступать все, даже «кривые, косые, сидевшие в бомбоубежищах или контуженные».

Поэтому, уверен Соседов, не стоит удивляться, что от Израиля в 2025 году едет певица Юваль Рафаэль, пережившая атаку ХАМАС. Он поделился, что это типичное решение для Евровидения.

«Косые, кривые, сидевшие в бомбоубежищах, подстреленные, контуженные — абсолютно любые имеют право быть в космосе, на конкурсе, на спортивном соревновании, на Олимпиаде, на Паралимпиаде. За это бились, за это боролись. Она одна, вы думаете, там такая крутая? Все дураки, а израильтянка крутая? Ну что вы, там еще круче будут, увидите. Не все же карты раскрываются», — заключил критик.

Молдавия ранее отказалась ехать на Евровидение в 2025 году из-за проблем с финансами. По словам директора телеканала Molvoda 1 Корнелиу Дурнеску, участие в мероприятии связано с большими затратами на продвижение артиста, а также на оплату поездки и проживания.