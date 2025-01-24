Ирина Безрукова пожаловалась на тяжелую работу в театре

Российская актриса театра и кино Ирина Безрукова рассказала о тяжелых репетициях нового спектакля.

Ее комментарий, полученный на премьере фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия», приводит Telegram-канал «Звездач».

«Это тяжелая работа по 12-14 часов ежедневно, иногда без выходных. Приходится делать физически непростые сцены», — объяснила артистка.

Так, в одной из сцен героиня Ирины в отчаянии ползет на коленях. По словам актрисы, после долгих репетиций ее ноги были покрыты синяками.

«Ты плачешь несколько часов подряд, даже слезы заканчиваются. Потом отдыхаешь и работаешь дальше», — добавила Безрукова.

Ранее голливудский актер и режиссер Джонни Депп записал обращение к российским зрителям фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия», премьера которого прошла в Москве.