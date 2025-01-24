Актрису Анджелину Джоли обвинили в попытке обогатиться на разводе с Брэдом Питтом.

Об этом сообщает Radar Online.

«Она хотела наказать Брэда и тянула развод в течение восьми долгих лет, пока не измотала его до такой степени, что он выписывал ей чек на любую запрашиваемую сумму. Она вышла из этого развода намного богаче, чем была», — сообщил инсайдер издания.

Он также добавил, что актриса пыталась заставить своего бывшего страдать эмоционально и обеспечить себе выплату в размере нескольких миллиардов.

31 декабря издание People сообщило, что Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли соглашения о завершении бракоразводного процесса. По данным журналистов, актеры подписали документы на развод 30 декабря. По словам адвоката Джоли Джеймса Саймона, это лишь часть длительного судебного процесса, который начался 8 лет назад. Он добавил, что актриса «измотана, но рада, что эта часть закончилась». Адвокат Питта не стал комментировать информацию о разводе.

У Анджелины Джоли и Брэда Питта есть шестеро наследников: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин.