Юрий Лоза обвинил российский шоу-бизнес в заговоре

Музыкант и композитор Юрий Лоза, объясняя, почему у него в последние годы нет громких хитов, обвинил российский шоу-бизнес в заговоре против себя. Продвигают в массы творчество избранных артистов, а остальным путь на сцену перекрывают, заявил он Общественной Службе Новостей.

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По словам музыканта, проблема совсем не в том, что у него нет хороших новых песен.

«Поймите, сегодняшний шоу-бизнес построен таким образом, что людям показывают тех артистов, которых они должны любить и слушать. Лидирующие позиции у Киркорова и SHAMAN. А против Лозы у них заговор», — заявил он.

Востребованность актера определяется крупными медиамагнатами — они выпускают на сцену избранных, перекрывая остальным путь, убежден Лоза. Пропагандируется, по его словам, только то, что хорошо продается, а на людей и их вкусы всем плевать. Так, по мнению Лозы, если миллионы людей начнут фанатеть от певца Андрея Губина, на сцену его никто не выведет.

Музыкант также признался, что не хочет быть частью современной индустрии, а что касается выступлений на большой сцене, то ими его тоже не удивить. А интерес слушателей к его творчеству сохранится и без создания новых хитов, убежден Лоза.

До этого он возмутился, что артисты получают 20 млн рублей за корпоративы. Он заявил, что ему такие деньги не платят, а размер его пенсии не превышает 16 тыс. рублей.