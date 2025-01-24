Организаторы весеннего тура Лолиты Милявской получили письмо от владельцев одного из концертных залов о том, что они не смогут принять у себя артистку. Это произошло на фоне скандала с ее словами о «москалях», пишет Telegram-канал Shot.

Ранее «Русская община» потребовала отменить гастроли Лолиты из-за ее участия в «голой вечеринке» и завирусившегося отрывка из украинской передачи 2012 года, где Лолита говорит, что «потребляет москалей».

У Лолиты до конца апреля запланировано десять выступлений в разных городах России. При этом организаторы весеннего тура уже получили письмо от владельцев одного из концертных залов о том, что в ту дату, когда должен пройти концерт певицы, там будут «менять кабель, поэтому не будет света».

Представители артистки сейчас ведут переговоры и пытаются сохранить выступление. А сама Лолита подчеркнула, что ее фразу, сказанную в 2012 году, «специально вырвали из контекста» и она, наоборот, высмеивала национализм.

Ранее Лолита Милявская в своем Telegram-канале призналась, что ее концерт в Ярославле был под угрозой срыва из-за активистов из «Русской общины». По словам Милявской, она увидела «50 лбов» сразу же, как только вышла из машины, приехав на выступление.