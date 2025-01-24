Концерты певицы Лолиты Милявской под угрозой отмены

Тур российской певицы Лолитой Милявской, который должен был пройти весной, может сорваться из-за нового скандала. Об этом стало известно в пятницу, 24 января.

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Владельцы концертного зала одного из городов, который должна была посетить певица, направили письмо организаторам тура. Они сообщили, что в дату концерта в зале будут в течение трех дней «менять кабель, поэтому не будет света».

На данный момент до конца апреля у Лолиты полная загруженность — она должна объездить 10 российских городов с выступлениями. Однако в каком именно городе случилась проблема Лолита не спешит сообщать: ее представители сейчас ведут переговоры и пытаются сохранить выступление.

Не так давно «Русская община» потребовала полностью отменить все гастроли певицы. Первой причиной стало посещение Лолиты «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой, второй — ролик из украинской передачи 2012 года, где Лолита говорит, что «потребляет москалей», передает Telegram-канал Shot.

До этого лидер музыкальной группы «Звери» Роман Билык, известный под псевдонимом Рома Зверь, подал в суд на министра культуры Тверской области Ксении Лавровой-Глинки и Комитета по физкультуре и спорту региона. Иск был подан в связи с отменой его концерта, который должен был пройти 13 ноября в спорткомплексе «Юбилейный».