Поперечный*, Шпак* и Мэдиссон попали под указ Трампа о депортации нелегалов

Комик Данила Поперечный*, блогер Александр Шпак*, а также видеоблогер Илья Мэддисон попали под указ о депортации нелегалов из США президента Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 24 января, сообщил Telegram-канал Mash.

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Уточняется, что все они формально просили убежища в Соединенных Штатах, проходя через сухопутную границу с Мексикой, либо в аэропортах страны. После этого знаменитости ожидали решений офицеров службы ICE с заключением судов на временный въезд по упрощенной программе, которую приостановили после инаугурации Трампа.

При этом в такой же ситуации оказались еще сотни россиян, которые въехали в страну по упрощенной программе, передает Telegram-канал.

Также сообщалось, что Дональд Трамп намерен в ближайшие несколько месяцев депортировать британского принца Гарри из США. Причиной этому стало то, что в 2023 году член королевской семьи в своих мемуарах рассказал о том, что употреблял разнообразные наркотические вещества в медицинских целях.

До этого политолог-американист Малек Дудаков говорил, что после инаугурации Дональд Трамп в своей работе будет делать упор на борьбу с миграцией. Республиканец обещал в первый же день после вступления в должность подписать более 200 президентских указов.

*Включены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.