Адвокат Муцениеце опровергла информацию о больших алиментах от Прилучного

Адвокат Агаты Муцениеце Наталья Мелешкина назвала сильно завышенной сумму ежемесячного платежа в 370 тыс. рублей, которую якобы получает актриса от своего экс-супруга Павла Прилучного по алиментам.

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Об этом защитница сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Опубликованная информация [в СМИ] не имеет отношения к истинному положению дел, указанные суммы алиментов вымышленные, существенно завышены. Подобными публикациями СМИ усиливают напряжение в споре, провоцируют конфликт», — заявила Мелешкина.

Адвокат напомнила, что судебное разбирательство между Муцениеце и Прилучным является закрытым, поскольку затрагивает права несовершеннолетних. По словам защитницы, на данный момент актрису заботит только здоровье сына, который проживает с отцом.

Накануне СМИ сообщали, что Агата Муцениеце получает 370 тыс. рублей на содержание двоих детей от Павла Прилучного. В начале октября 2024 года актриса рассказывала, что Тимофей живет с отцом и отказывается с ней общаться. Она называла решение ребенка не самостоятельным. Муцениеце также обвиняла Прилучного в том, что тот «ведет против нее войну». Сейчас звезды судятся об определении места жительства мальчика.