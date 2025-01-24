Газманов отреагировал на включение своих песен в школьную программу

Дети в школах должны разучивать патриотические песни о Родине и героях, считает российский певец, народный артист Российской Федерации Олег Газманов.

Так в беседе с RT он отреагировал на сообщение о возможном включении его песен в школьную программу со следующего года.

«Сейчас такое время, что без воспитания в патриотическом духе мы просто не выживем. Считаю, что мы уже упустили целое поколение 1990-х. И я рад, что государство наконец активно включилось в этот процесс», — заявил артист.

По мнению певца, его слова подтверждает успешная реализация проекта «Родники», которая подтвердила, что дети хотят сочинять и исполнять песни, посвященные бойцам военной спецоперации, героям России. Такие песни учащиеся должны не только разучивать и петь, но и разбирать вместе с педагогом, заключил Газманов.

Напомним, до этого в беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что для него будет большой честью включение его песен в школьную программу на уроках музыки, подчеркнув, что на его концерты приходит «очень много» детей, которые знают практически весь его репертуар. В качестве примера важности такого подхода он привел пионерские и комсомольские песни, прославляющие любовь к Родине, отвагу и честь.