Лариса Долина раскрыла детали личной жизни: «Любовь не имеет возраста»

Народная артистка России Лариса Долина призналась, что чувствует себя хорошо без партнера.

Ее слова передает «Пятый канал».

«Я три раза была замужем. Я больше туда не хочу!» — поделилась 69-летняя знаменитость.

По словам исполнительницы, ей не нужен партнер только для того, чтобы было кому «подставить плечо». Долина пояснила, что для этого у нее есть способные всегда прийти на помощь друзья.

Исполнительница также сообщила, что не осуждает женщин, которые заводят романы с более молодыми мужчинами. Она считает, что «любовь не имеет возраста».

Лариса Долина трижды была замужем. В 1983 году знаменитость родила дочь Ангелину от своего первого мужа, джазового музыканта Анатолия Миончинского. Со вторым супругом бас-гитаристом Виктором Митязовым артистка прожила 11 лет — с 1987 по 1998 год.

Третьим мужем артистки стал продюсер Илья Спицын, они расстались в 2016 году. Дочь Долиной Ангелина вспоминала, что мать болезненно переживала развод. Наследнице даже пришлось переехать к родительнице в дом со своим ребенком, чтобы помочь матери.