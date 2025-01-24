Моргенштерн* вышел на связь из рехаба

Последние события в жизни Моргенштерна* доказали: слова он держит. После признания в зависимости артист, как и обещал, лег в рехаб, а теперь время от времени выходит на связь с поклонниками. Накануне подоспела новая заметка — о недели в реабилитационном центре. В телеграм-канале Алишер рассказал, что пишет альбом, и если бы год назад ему сказали, что он будет делать это в клинике, он бы не поверил.

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Как отметил музыкант, он осознает, что у него впереди длинный путь выздоровления, который «толком не начался».

«Все так же на детоксе, ломает иногда, но вокруг отличный коллектив понимающих, поддерживающих ребят. Отдельное спасибо администрации за то, что позволили мне выходить на связь и творить музло в свободное время. Релиз из ребухи — какое промо!» — написал Алишер.

К слову, заработать с альбома он не надеется из-за нового закона. Напомним, что против иноагента возбудили уголовное дело, а также наложили арест на имущество.

Релиз артист планирует к «клубному возрасту» — 27 лет ему исполнится 17 февраля. Кроме того, музыкант подумывает провести эфир из рехаба, чтобы рассказать о своих буднях подробнее.

* Признан иноагентом.

** Запрещен в РФ.