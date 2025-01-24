Союз солиста «Руки Вверх!» Сергея Жукова и Регины Бурд по праву считается образцовой. В браке влюбленные почти 18 лет, а в декабре 2023-го у них родился четвертый ребенок. За целую вечность вместе супруги не то чтобы не устали друг от друга, напротив, со стороны их чувства только сильнее. И секрет их семейного счастья прост: по словам Жукова, они «просто любят друг друга и ни за что не хотят потерять».

Об этом артист написал в свежем посте в инстаграме*, который посвятил жене. Да, подчеркнул Сергей, усложнять незачем, ведь он «нашел своего человека». Они с Региной всегда «смотрели в одну сторону», в том числе в воспитании детей. Но главное, что их объединило, по словам Жукова, это желание делать друг друга счастливыми.

«Региночка — это человек, который понимает меня без слов. Она всегда была и остается той, кто может поймать мой взгляд, и я сразу знаю — все будет хорошо. Я не знаю, как это объяснить, но, я чувствую, это и есть любовь, в которой я хочу и могу отдавать всего себя!» — высказался музыкант.

О последней беременности супруги артиста, напомним, Super написал первый. В Сети тогда хоть и ходили слухи, но именно в наше распоряжение попало видео Регины с округлившимся животом, который она пыталась скрыть. К слову, у артиста есть еще одна дочь от первого брака, которая живет в США. С девочкой он в прекрасных отношениях.

* Запрещен в РФ.