Лазарев рассказал, как он голый встретился с певицей Дуа Липой в пустыне

Певец Сергей Лазарев рассказал, что во время путешествия по пустыне Атакаме в Южной Америке он встретил британскую певицу Дуа Липу. Об этом сообщает Pravda.ru.

По словам Лазарева, встреча вышла неловкой, потому что он гулял по пустыне почти голый. Впрочем, о прошедшей встрече он вспоминает с юмором — Лазарев утверждает, что певица смогла «оценить его во всей красе».

В данный момент Лазарев находится в Атакаме — одном из самых засушливых мест на Земле. По словам певца, в некоторых районах пустыни не выпадали осадки уже четыре столетия.

«Влажность близится к нулю. Нос и горло тут же высохли», — заявил он.

Ранее Лазарев пошутил о своем сходстве с футболистом Месси.