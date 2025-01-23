Арина Шарапова рассказала, как не смогла выйти в эфир после укола ботокса

Ведущая Арина Шарапова заявила, что однажды не смогла выйти в эфир после укола ботокса. Она рассказала, что манипуляцию выполнили неправильно.

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Об этом Шарапова сообщила в интервью mk.ru.

«Делали какой-нибудь ботокс, и сделали неправильно. Помню, это было ужасно, и я даже один раз из-за этого в эфир не пошла. Ну просто невозможно было: не так укололи».

После того случая Шарапова стала обращаться к специалистам только по советам профессионалов. Ведущая послушалась врача Елену Малышеву и обратилась в клинику, где теперь, говорит она, «улучшают качество жизни».

«Надо обязательно ходить к косметологам! Массаж, какие-то уколы, новые, современные процедуры — я все это люблю», - признается ведущая.

Шарапова уверена: становясь старше, человек должен больше сопротивляться возрасту. В этом помогают процедуры.

Ведущая не скрывает: ее внешность обусловлена наследственностью – мама Шараповой до 91 года не пользовалась кремами и выглядела молодо. Женщина «кулачками растирала щечки» и морщин не было, говорит ведущая.

Что же касается спорта, то в последнее время у нее нет на это времени. Вечерами она по часу-полтора гуляет с собакой, но это не альтернатива тренировкам.

«Надо действительно бегать по дорожке и вести еще более активный образ жизни», - говорит Шарапова.

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