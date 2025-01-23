Дочь Ренаты Литвиновой снялась в колье за 19 миллионов рублей

Дочь актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская появилась на публике в колье итальянской марки Bulgari. Соответствующие фотографии артистка разместила на своей странице в соцсети Instagram*.

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На опубликованных снимках 23-летняя девушка позирует в черном платье с асимметричным вырезом и накинутым поверх кожаном «крокодиловом» пальто темно-коричневого цвета. Свою шею Ульяна украсила дорогостоящим декорированным драгоценными камнями украшением в виде змеи. Согласно данным аукционного дома Christie's, цена колье составила порядка 19,2 миллиона рублей.

Литвинова отпраздновала свое 58-летие в Париже, где среди гостей торжества оказалась и ее дочь Ульяна, чей округлившийся живот стал поводом для слухов о грядущем пополнении в семье артистки.

Переехавшая в Париж актриса выставила на продажу свои вещи на общую сумму, превышающую шесть миллионов рублей. Такое решение было принято якобы из-за финансовых трудностей.

Литвинова уехала из РФ весной 2022 года и обосновалась в Париже. В столице Франции у артистки есть собственное жилье, приобретенное еще в 2015 году, поэтому Литвинова часто посещает город. Однако в конце 2023 года звезда театра и кино вернулась в Россию.

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