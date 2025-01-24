Няня ребенка Анны Хилькевич сбежала после первого рабочего дня

Актриса Анна Хилькевич, известная по роли в сериале «Универ», не может найти няню для своей маленькой дочери. Уже вторая помощница покинула их семью, об этом сама артистка рассказала в Telegram-канале.

Как рассказала Анна подписчикам, накануне был пробный день для новой няни, которая должна была посидеть с четырехмесячной Оливией, пока Хилькевич с супругом будут на стендап-концерте. По ее словам, в резюме у девушки были указаны большой опыт и умение находить общий язык с детьми.

«Сижу я на стендапе, включаю камеру и вижу: Оливия орет нечеловеческим воплем, няня суетится, мама тоже. Все бегают из комнаты в комнату, девочки за ними. В общем, дома творится просто дурдом!» — рассказала актриса.

В итоге няня заявила актрисе, что не сможет у них работать из-за сложного характера ребенка. Эти слова еще больше обидели Анну.

«Якобы ребенок слишком беспокойный. Хотя Оливия вполне даже адекватная, нежная и понятная малютка. Меня так это задело! Ладно, когда няни отказываются из-за меня, но, когда наговаривают зря на моего ребенка!», — возмутилась Хилькевич.

Ранее стало известно, что актриса Анна Хилькевич рассказала о непростом решении в отношении младшей дочери.