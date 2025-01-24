Седокову заподозрили в свиданиях с мужчинами за деньги

Знакомая семьи баскетболиста Яниса Тиммы Ксения Мерц раскрыла неожиданные подробности личной жизни певицы Анны Седоковой. По ее словам, мужчины платили ей деньги за то, чтобы увидеться. Она утверждает — даже один из мужей артистки был вынужден оплатить первое свидание с ней.

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Ксения отметила, что Анна всегда любила деньги. И ее отношения с одним из бывших мужей начались как раз из-за финансов. Только вот имя мужчины она не озвучила.

«Один из мужей Ани, который является моим знакомым, за первую встречу с Седоковой заплатил. Я даже могу назвать сумму — это 60 тысяч долларов», - заявила Мерц в студии шоу «Пусть говорят».

По мнению Ксении, то, что Янис совершил самоубийство – странно, так как спортсмены обычно дисциплинированы и не склонны на эмоциональные поступки. При этом она не верит, что Анна довела бывшего мужа.

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«Таких людей довести невозможно. Я не верю в это», - поделилась Ксения Мерц.

Ранее продюсер Олеся Сазыкина заявила, что смерть Яниса Тиммы стала хорошим пиаром для Анны Седоковой.