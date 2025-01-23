Стало известно о желании Пугачевой вернуться в Россию

Шоумен Стас Барецкий сделал неожиданное заявление о ситуации в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. По его словам, Примадонна прогнала супруга и подумывает о возвращении на родину.

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Как рассказал Барецкий изданию «Страсти», отношения между Аллой Борисовной и Максимом уже давно свелись к формальности.

«Они появляются вместе только на публике, чтобы поддерживать имидж. Алла больше не хочет видеть Максима и мечтает вернуться в Россию. Но её интересует только творчество, а не политика», — отметил шоумен.

Барецкий также подчеркнул, что Пугачева сожалеет о решении покинуть страну. По его словам, певица считает это «главной ошибкой своей жизни». Он уверен, что возвращение Примадонны вдохнуло бы новую жизнь в российскую эстраду, которая без неё, по мнению шоумена, утратила яркость.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева якобы утратила связь с внуками, оставшимися в России.

*Признан иноагентом на территории РФ.