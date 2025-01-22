Певица Штурм рассказала, как в США относятся к русским

Исполнительница хита «Школьный роман» Наталья Штурм рассказала, как в США относятся к русским. О своих поездках в Соединенные Штаты она вспомнила в беседе с «Московским комсомольцем».

Штурм указала, что в США приветствуется любой капитал, поэтому если владеешь определенной суммой денег, то к тебе там будут хорошо относиться.

«Я, кстати, в 90-х пыталась купить в Соединенных Штатах недвижимость, но потом передумала. Попала на залог: он пропал. Потеряла тысячу долларов. Это цена моего опыта», — добавила певица.

Также она поделилась своим мнением по поводу вступления в должность президента США Дональда Трампа. По словам Штурм, он вызывает у нее симпатию, любит славянские народы и, как ей кажется, хорошо относится к России.

«Трамп — позитивный человек. Вот, предыдущий президент США был негативным человеком. Не хочу про него вспоминать: мне о нем даже думать не хочется. А Трамп позитивный», — сказала она.

При этом певица отметила, что не питает никаких иллюзий в связи с приходом Трампа, но надеется на лучшее. Она призвала его снять с РФ санкции, поскольку хоть страна и справилась с ними, но они все же в какой-то степени ей вредят.