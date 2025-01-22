Евгений Петросян загадочно обратился к поклонникам

Юморист Евгений Петросян опубликовал в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) загадочный пост, в котором намекнул на новый проект с его участием.

"Отдыхаю перед новым прыжком в творчестве! Ждите", - написал юморист.

Пост Петросян сопроводил свежим снимком с Мальдив, где юморист отдыхает со своей супругой Татьяной Брухуновой.

"Ждем с нетерпением, а вам отличного отдыха"; "Король юмора"; "Здоровья вам и вашей семье", - написали интернет-пользователи в комментариях.

Накануне стало известно, что Петросян и Брухунова потратили более 800 тыс. рублей на отдых на Мальдивах. Согласно информации aif.ru, знаменитости отдыхают в пятизвездочном остров-курорте. Средняя стоимость номера в отеле составляет 150 тыс. рублей, а за неделю - 800 тыс. рублей. Евгений Петросян состоит в браке со своей помощницей Татьяной Брухуновой с 2019 года. У супругов двое общих детей: четырехлетний Ваган и годовалая Матильда.

В декабре 2024 года артист признавался, что сейчас исправляет ошибки молодости, поскольку раньше он недооценивал значимость семьи. Юморист пояснял, что многие годы был "женат на работе".