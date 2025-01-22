Брухунова резко отреагировала на нападки Гордон

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова раскритиковала женщин, которые покупают подделки вещей люксовых брендов, заявив, что тем самым показывают себя в глупом виде. На эти слова резко отреагировала российская певица и журналистка Катя Гордон.

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По ее словам, Брухунова сама покупала такие вещи до того как вышла замуж за Петросяна.

— Дорвавшиеся учат нас, на что нам деньги тратить, а на что нет, и попрекают девчонок, которым хочется, но нет у них двух миллионов. Ну извини, госпожа Брехунова, практически у всей страны нет этих самых двух миллионов на сумочку, — высказалась Гордон в своем Telegram-канале.

Вскоре после публикации критики со стороны журналистки, Брухунова, отправившаяся на отдых к океану, опубликовала ответ, в которой заявила, что не обращает внимания на подобный хейт в ее сторону, но при этом в резкой форме ответила Гордон.

— Как прекрасен этот мир, друзья! Говорят, в Сети какая-то помойка про меня разлилась. Эх, сочувствую вам, ребятки! А я буду кайфовать, чего и вам желаю! — высказалась супруга Петросяна в Сети.

Известный писатель и юморист Семен Альтов высказал свое мнение о браке своего коллеги Евгения Петросяна с Татьяной Брухуновой, отметив, что «так ему и надо». Альтов подчеркнул, что в семейных отношениях нет универсальных правил: все индивидуально, и советы в таких вопросах давать нельзя.