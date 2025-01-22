Компания ООО «АктивТестГрупп» из Санкт-Петербурга подала в суд на певицу Алсу (настоящее имя — Алсу Абрамова). Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Фирма требует досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Алсу». Третьей стороной к делу привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Судя по скриншоту, опубликованному «Звездачом», речь идет только о прекращении использования товарного знака в отношении таких товаров и услуг, как «промышленные и научные исследования и разработки, инженерно-техническая экспертиза, прокат средств программного обеспечения» и прочих.

«Возник конфликт из-за использования товарного знака — это уже очевидно. Компания хочет использовать для реализации своих товаров и услуг псевдоним Алсу. Ситуация довольно банальная в сфере подобных отношений», — заявила каналу адвокат Ольга Власова.

20 января адвокат Александр Добровинский заявил в своем Telegram-канале, что певица Алсу подготовила новый иск к бывшему мужу, бизнесмену Яну Абрамову. По его словам, эту информацию он узнал «в кулуарах». Певица Алсу официально не подтверждала утверждения Добровинского.