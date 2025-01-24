Канье Уэст раскрыл сумму своего состояния

Говорят, сама скромность боится Канье Уэста и его возлюбленной Бьянки Ценсори, и мы в это охотно верим. Мало того что рэпер не стесняется одевать свою супругу в максимально откровенные наряды и публиковать ее пикантные фото в соцсетях, он еще и не упускает возможность похвастаться своими доходами. Так Канье раскрыл размер своего состояния, заработанного благодаря музыке и бренду Yeezy.

В запрещенной соцсети Уэст опубликовал скриншот Eton Venture Services, на котором сообщается, что на момент 2025 года чистый капитал Канье составляет почти три миллиарда долларов, а если быть точнее, то 2,77 миллиарда.

Казалось бы, ничего удивительного. Однако, как пишет Daily Mail, занимательно то, что еще в 2022-м Канье лишился статуса миллиардера, а весь прошлый год активно ходили слухи, что рэпер в шаге от банкротства. Кажется, Канье снова поймал волну. Уверены, все дело в мудрой женщине рядом — в Бьянке Ценсори, разумеется.