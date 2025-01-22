Виктория Боня спустя год рассказала, как хирург изуродовал ее мать

Мать блогера Виктории Бони год назад легла на операционный стол, чтобы сделать липосакцию, блефаропластику и подтяжку, но только сейчас стало известно, как женщину изуродовал хирург.

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По словам Бони, изначально она хотела обратиться к другому специалисту, однако хирург Максим Иванчук переубедил ее. Он попросил рекламу взамен бесплатной операции.

— Прошел год, делаю рекламу, как и обещала. Раньше не решилась делать, мама слишком долго ходила с дырой в щеке, поэтому делаю, как положено, спустя год, — рассказала она.

Дубайский пластический хирург Иванчук, с которым судится 68-летняя мама российского блогера Бони, подал ответный иск на саму Боню о защите чести и достоинства. Об этом он сообщил 25 декабря.

Сотрудники силовых структур задержали хирурга Катерину Лонскую, после операции у которой якобы ослепла жена президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды Инна. В мае 2024 года жена главы еврейской общины РФ обратилась с просьбой подтянуть веки, неделю пролежала в больнице, а после якобы ослепла на оба глаза.