Климова рассказала о сложностях во взаимоотношениях с отсидевшим в тюрьме отцом

Актриса Екатерина Климова прокомментировала ситуацию вокруг своего отца, которого ранее осудили за убийство. Своим мнением она поделилась в интервью Елене Ханге в рамках YouTube-проекта «Просто такая генетика».

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В беседе с журналисткой актриса рассказала о тяжелой судьбе своего отца Александра, и через что ему пришлось пройти. Мужчина попал в тюрьму еще в 1979 году — тогда его обвинили в убийстве человека. Тогда артистка только родилась, ей было всего лишь девять месяцев. Из-за этого Климова даже не подозревала, что ее родной отец отбывает тюремное наказание.

Впервые встретиться отцом удалось только в 13 лет — тогда для актрисы было сложно принять факт того, что он сидит «за решеткой». Она также уточнила, что его обвинили в непредумышленном убийстве — он участвовал в массовой драке в одном из ресторанов, в результате которой погиб человек.

— У папы сложная судьба. Мне было девять месяцев. когда папа попал за решетку. Непросто объяснить в двух словах. Конечно же, папа не виноват, но такой получился факт в биографии. Все детство я думала, что он в командировке, — делится воспоминаниями актриса.

Семья смогла воссоединиться лишь спустя 12 лет. Со временем Климова смогла сблизиться с отцом, и они стали настоящей семьей, передает издание «7дней.ru».

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