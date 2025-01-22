Анна Хилькевич приняла непростое решение, касающееся младшей дочери

Анна Хилькевич сообщила, что вынуждена завершить грудное вскармливание и перевести четырехмесячную дочь Оливию на питание смесью.

© Super.ru

Актриса подчеркнула, что делает это с большим сожалением и не по собственной прихоти, а потому что сам ребенок дает понять, что не в восторге от естественного вскармливания.

«Сегодня я приняла решение… аж сердце щемит…закончить с ГВ. Как бы я ни хотела этого не делать, но здраво смотря на ситуацию, я понимаю, что смысла в этом мало. Основаная причина в том, что Оливия так и не берет грудь. Только изредка ночью, когда спит. Все остальные кормления только из бутылки. И я как умалишенная живу и ношусь везде с этим молокоотсосом. Я за эти 4 месяца, по-моему, стала специалистом по этим чудо-аппаратам. Этот аппарат не позволил мне раскачать лактацию до нужного количества молока...» — поделилась Анна в личном Telegram-канале.