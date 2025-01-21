Из соцсетей Тиммы пропали все фотографии с Анной Седоковой

Сегодня появилась информация об обновлениях в социальных сетях покойного Яниса Тиммы. Из блога спортсмена внезапно пропали все фотографии его бывшей жены Анны Седоковой. Пока неизвестно, кто именно из близких баскетболиста приложил к этому руку.

Журналисты издания Super связались с отцом Яниса Ратисом Тиммой, чтобы получить комментарий. Мужчина ответил, что он не причастен к удалению снимков Седоковой.

«Доступа к телефону у меня нет. Говорят, что Янис сам давно удалил все фото. Сейчас идет следствие, ничего говорить больше не могу», — сказал Ратис.

Тимма ушел из жизни 17 декабря. Латвийский баскетболист свел счеты с жизнью через неделю после развода с Седоковой. Их брак продержался четыре года. Янис не смог смириться с расставанием и впал в тяжелую депрессию. Примечательно, что он решился на отчаянный шаг почти в день рождения артистки: 16 декабря она отметила свое 42-летие, а в ночь с 16 на 17 баскетболист скончался.

Родственники и друзья Тиммы сразу же ополчились против Седоковой, обвинив ее в смерти Яниса. Некоторые даже уверяли, что Анна заказала убийство бывшего мужа. Сама артистка это пока никак не комментировала. Сообщается, что она попала в больницу с нервным срывом после случившегося.