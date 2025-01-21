Певица Валерия призналась в беседе с «Леди Mail», что ее преследует навязчивый поклонник.

По словам Валерии, сначала мужчина писал ей комплименты и восторженные сообщения в социальных сетях, однако позже комментарии начали приобретать сексуальный подтекст. Артистка не выдержала и заблокировала фаната, однако тот продолжил ей писать.

«Все равно он изо всех щелей проникает, опять мне что-то такое пишет, причем не агрессивно, а в восторженных тонах. Но мне это совершенно не нравится, если честно. И я понимаю, как ощущают себя молодые артистки, незамужние девчонки», — поделилась знаменитость.

Как отметила Валерия, больше всего от навязчивых поклонников страдают незамужние артистки. Она уверена, что такие звезды меньше защищены.

Валерия замужем за продюсером Иосифом Пригожиным с 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.