Стали известны имена новых наставников российского шоу «Голос»

В пресс-службе «Первого канала» заявили о возвращении российского шоу «Голос» на экраны, а также раскрыли имена новых наставников проекта. Об этом стало известно во вторник, 21 января.

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Уточняется, что первый выпуск шоу выйдет уже 31 января 2025 года. В новом формате проекта будут принимать участие певцы из других стран.

В 13 сезоне кресла наставников займут как и «мэтры» проекта, так и новички. Помимо уже известных телезрителям Басты, Полины Гагариной и Антона Беляева, в шоу придет прославленная оперная певица Хибла Герзмава — для нее этот проект станет дебютным. Ведущей проекта станет Яна Чурикова.

При этом продюсеры решили оставить для зрителей формат с кнопками блокировки, которые позволяют членам жюри вести между собой борьбу за самых талантливых исполнителей, передает пресс-служба.

Музыкальное реалити «Фабрика звезд», впервые вышедшее в эфир в 2002 году, представило публике немало неизвестных ранее талантливых певцов. Многие из них и по сей день штурмуют музыкальные чарты, как, например, победительница второго сезона проекта Полина Гагарина. Но многие вновь открытые звезды прекратили свою карьеру или пытаются ее развивать без особого успеха. Что стало с участниками «Фабрики звезд» — в материале «Вечерней Москвы».