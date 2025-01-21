Певица Валерия призналась, что не могла бы простить Пригожину рукоприкладство

Певица Валерия сообщила изданию Леди.Mail, что не смогла бы простить Иосифа Пригожина за рукоприкладство.

Валерия рассказала, за что никогда не простит Пригожина
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«Мне кажется, человек в такие моменты предает чувства. Когда говорят «бьет — значит любит», я в это не верю. Нельзя любимому человеку причинять физическую боль», — заявила исполнительница.

Валерия отметила, что много раз в своей жизни подвергалась физическому насилию со стороны избранника. Тем самым певица намекнула на ее отношения с продюсером Александром Шульгиным, которого она публично обвиняла в домашнем насилии.

Певица также раскрыла Леди.Mail секрет крепких отношений с Пригожиным. Она призналась, что ее с мужем связывает не только романтический интерес друг к другу, но и общие цели.

«На длинную дистанцию можно идти, будучи не просто любовниками, но и имея общую цель, общие увлечения», — отметила знаменитость.

9 июня 2024 года Валерия и Иосиф Пригожин отметили 20-ю годовщину свадьбы. Незадолго до этого певица и продюсер делились архивными кадрами со свадьбы.

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