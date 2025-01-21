В Интернете оценили танец Натальи Штурм в честь Трампа

Наталья Штурм своеобразно поздравила Дональда Трампа с вступлением в должность главы США. Исполнительница хита «Школьный роман» станцевала в честь победы старого-нового президента страны.

© WomanHit.ru

Видео Штурм опубликовала в социальных сетях. Артистка облачилась в футболку с изображением Трампа и флага США и пустилась в пляс. Также на ней была бейсболка с надписью «Trump». На лице Натальи сияла торжествующая улыбка.

© Соцсети

В Сети оценили ролик Штурм.

«Ох Мелания, берегись Наташку», «Танцуй так, как если бы никто не смотрел!», «Наталка — зажигалка», «Когда сама себе организовала присутствие на церемонии», — написали подписчики певицы.

Напомним, что инаугурация Трампа состоялась вчера. Самой обсуждаемой темой мероприятия стал внешний вид Мелании Трамп, супруги Дональда. Первая леди США предстала в широкополой шляпе, которая скрывала половину ее лица. В русскоязычном Интернете Меланию сравнили со старухой Шапокляк.