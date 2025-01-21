69-летняя Ирина Хакамада поделилась снимком в бикини

Бизнес-тренер, экономист, журналистка и политический деятель Ирина Хакамада поделилась откровенным снимком с отдыха. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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На размещенном фото 69-летняя журналистка запечатлена вместе со своей дочерью Марией Сиротинской. Так, знаменитость предстала перед камерой в белом бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок. Кроме того, на ее ногах лежал голубой платок, а на голове присутствовала бандана и бейсболка. Внешний вид звезды дополнили солнцезащитные очки и длинная цепь с кулоном.

Ирина Хакамада вышла в свет с особенной дочерью

В сентябре прошлого года сообщалось, что Ирина Хакамада прогулялась в наряде с откровенным декольте.