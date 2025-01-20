Кушанашвили рассказал о гонорарах во время работы на украинском ТВ

Известный российский телеведущий и журналист Отар Кушанашвили раскрыл гонорар, который он получал, работая на украинском телевидении в 2010-е годы. Об этом он высказался в беседе с бизнесменом и блогером Андреем Третьяковым, видео вышло во «ВКонтакте».

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Кушанашвили напомнил, что работать на украинском ТВ его позвал будущий президент Украины Владимир Зеленский, который на тот момент выступал продюсером телеканала «Интер». Ведущий отметил, что его пригласили стать лицом ток-шоу «Разбор полетов», которое он вел вместе с Юлией Литвиненко.

«За один эфир в Киеве я получал восемь тысяч долларов. За один эфир», — заявил Кушанашвили.

Он добавил, что проработал в программе «Разбор полетов» три года.

Ранее телеведущий рассказал, что однажды заработал несколько миллионов рублей за один вечер. По словам Кушанашвили, такой гонорар он получил от предпринимателя Тельмана Исмаилова.