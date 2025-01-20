Фронтмен группы 30 Seconds to Mars, актер Джаред Лето был несколько раз замечен в компании девушки Яны, которая выступает под псевдонимом «Я». Об этом сообщает Popcake.

Издание заявляет, что пара познакомилась на Неделе моды в Париже в 2023 году. Недавно Яна выходила на сцену к 30 Seconds to Mars во время одного из концертов группы. После выступления, утверждает Popcake, россиянка уединилась с Лето в гримерке. По информации СМИ, девушка также планирует присоединиться к Джареду в Таиланде, где артист сейчас отдыхает.

«Джаред пообещал Яне в ближайшее время приехать к ней в гости в Москву, примерно в апреле», — сообщает Popcake со ссылкой на источник.

В октябре Джаред Лето пообещал выступить в России и на Украине во время концерта в Белграде. Позднее министерство иностранных дел Украины осудило солиста группы 30 Seconds To Mars за его слова о желании выступить на территории РФ. Его обвинили в «оскорблении тех, кто жертвует жизнью ради защиты свободы».

Группа 30 Seconds To Mars неоднократно приезжала с концертами в Россию, а в 2015 году провела целый российский тур, выступив в 13 городах. Солист коллектива Джаред Лето в интервью агентству ТАСС в 2018 году говорил, что очень любит российскую публику.