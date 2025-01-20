Кристина Асмус заявила о наложенном на нее проклятии

Актриса Кристина Асмус, известная по ролям в фильме «Текст» и сериале «Интерны», рассказала о ходе восстановления после травмы ноги. Она поделилась эмоциями со своими подписчиками в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка заявила, что лечение будет долгим, и назвала произошедшее с ней «гусарским проклятьем». В этой фразе поклонники увидели намек на бывшего мужа Кристины Гарика Харламова, который сыграл главную роль в фильме «Гусар».

«Ноет нога, выпрямить не могу, спать неудобно. Еще и на колени встать не могу, а я женщина несвободная, мне очень надо. В общем, гусарское проклятье оказалось очень утомительным», — написала она в своей публикации.

Асмус получила травму на спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» в декабре 2024 года. Актриса поскользнулась на мокром полу и упала прямо во время исполнения хореографических движений. После этого Кристине пришлось перенести операцию.

Кристина Асмус показала обручальное кольцо во время отдыха на Мальдивах

Ранее стало известно, что Кристину Асмус выписали из больницы под Новый год. Она рассказала о том, как прошла операция, и поделилась с фанатами своими болезненными ощущениями.