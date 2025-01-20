Олег Майами попал под капельницу в Таиланде

Певец Олег Майами (настоящая фамилия — Кривиков) отравился ужином во время отдыха в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Артист оказался в больнице на Пхукете. По его словам, ему стало плохо после похода в «цивильное» заведение. Минувшую ночь певцу пришлось провести под капельницей.

Ранее канал сообщал, что отец музыканта задолжал банкам почти 1 млн рублей. Мужчина набрал кредитов почти на 700 тысяч рублей еще три года назад, но до сих пор не выплатил. Дело дошло до судов и приставов.

Кривиков-старший признавался журналистам, что Майами давно не общается с ним и финансовые проблемы он решает самостоятельно. Несмотря на это, мужчина любит сына и публикует видео с его концертов в социальных сетях. Сам исполнитель заявлял, что не будет комментировать ситуацию с долгами отца.