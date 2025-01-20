Пресняков признался, что не знал о покупке машины для жены

Певец Владимир Пресняков в шоу «Ты не поверишь!» удивился покупке для супруги Натальи Подольской.

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Пресняков не знал, что подарил автомобиль жене.

«Она что, купила машину? Я проверю это. Может, это сюрприз какой-то для меня», — отметил музыкант.

В декабре стало известно, что Пресняков подарил своей жене машину. Марка автомобиля неизвестна.

Подольская призналась, что ненавидит выбирать подарки. По ее мнению, презент должен быть удивительным и сильно понравиться человеку, а такое сложно найти.

Певица рассказывала, что легко расстается с деньгами. Она уверена, что чем больше тратишь — тем больше зарабатываешь. Она не ограничивает себя в тратах. Певица назвала себя транжирой. Артистка призналась, что после получения средств может сразу же их раздать семье и выплатить зарплату работникам.

Подольская и Пресняков женаты с 2010 года. В 2015-м у них появился на свет сын Артемий. А в 2020-м артистка родила младшего сына Ивана. У Преснякова также есть первенец от Кристины Орбакайте Никита.