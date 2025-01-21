Вдова и дочь Левкина призвали прекратить травлю Анны Седоковой

Вдова солиста группы «На-На» Владимира Левкина Марина и дочь Ника заступились за певицу Анну Седокову в программе «Ты не поверишь!».

12-летняя Ника возмутилась, что пишущие негативные комментарии Седоковой люди «не понимают чужого горя». Она напомнила, как ее мать подверглась критике за выход без платка на прощание с Левкиным.

«Я приняла близко к сердцу трагедию Анечки Седоковой. Она не заслуживает этих оскорблений, этих грязных слов», — добавила Марина.

17 декабря 2024 года не стало бывшего мужа Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находился в депрессии после расставания с певицей.

Позднее Седокову обвинили в причастности к трагедии с экс-супругом. Также близкие друзья спортсмена сообщали, что исполнительница неоднократно изменяла Тимме во время их брака.