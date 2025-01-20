Певица Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) развелась с бизнесменом Игорем Сивовым в прошлом году. Они прожили вместе семь лет и стали родителями двух детей. Как писала пресса, причиной расставания Анны и Игоря стала измена мужа в 2022 году. Супруги пытались сохранить брак, однако их усилия оказались напрасными.

Недавно Сивов вышел на связь в своем You-Tube-канале и неожиданно дал первый комментарий о разводе с певицей. Предприниматель откровенно высказался о похождениях на сторону.

«Много всего, что было в моей жизни, много что прошел и в первом союзе, но Аня, наверное, научила меня вот именно верности, я был верен ей все эти годы», — заверил Игорь.

Пользователи Сети высмеяли Сивова — почти никто не поверил в честность его слов. «Конечно, измен не было, он же в интервью говорил, что никто никому не принадлежит», «Верность — это не только слова, но и поступки!», «Как складно врет», «Связь с любовницей, а мыслями о жене — верность по мнению Игоря», — написали комментаторы.

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Ранее Нюша опубликовала фотографию со своей мамой и детьми. После развода наследники остались в Дубае с отцом. Артистка, проживающая в Москве, регулярно навещает дочь и сына.