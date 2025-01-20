Жена Петросяна покинула Россию

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова улетела из России. В личном блоге она призналась, что пунктом ее назначения стали Мальдивы.

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По словам Брухуновой, в последнее время она очень много работала, поэтому ей был необходим отдых. Чтобы восстановить силы, она отправилась к океану.

«Вы даже не представляете, как я мечтала об отдыхе. Минувшие два месяца были очень сложными. Я сплю по 2-4 часа. Работы тьма. Но желания, загаданные под бой курантов, всегда сбываются!» - поделилась Татьяна.

Ожидать супругу Петросяна в Москве не стоит как минимум до конца января. Именно столько продлится ее отпуск.

К слову, Татьяна щепетильно подходит к выбору мест для отдыха. После начала СВО она отказалась ездить в «агрессивную Европу». По ее словам, она не хочет тратить деньги там, где ей нужно скрывать свое происхождение.

Ранее Евгений Петросян признался, что с Татьяной Брухуновой исправляет ошибки молодости.