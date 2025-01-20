Ведущая «Дома-2» раскрыла свой вес на фото в купальнике

Бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова раскрыла свой вес на фото в откровенном образе. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 3,9 миллиона подписчиков.

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47-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала, лежа в гамаке, в черном раздельном купальнике, состоящем из бюстгальера-бандо и плавок. При этом звезда продемонстрировала анонимный вопрос подписчика по поводу ее веса.

Орлова призналась, что сейчас ее вес составляет 55 килограммов при росте 157 сантиметров.

«Я сейчас вообще не стройняшка ни разу. Пять, как минимум, лишние. В Москве будем разбираться», — написала она.

В декабре 2024 года ведущая «Дома-2» оценила свой стиль словами «никогда не одевалась модно». Орлова пояснила, что всегда обладала собственным вкусом.