Российский певец Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) может готовить запасное место для возможности переезда, если действительно продает имущество в Израиле. Об этом рассказал в беседе с NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко.

На фоне слухов об избавлении от активов Макаревича, считает он, можно заподозрить в получении нового гражданства.

«Возможно, в связи с этой неспокойной ситуацией в Израиле, ХАМАС у него просто были мысли переехать в Америку. Возможно, он хочет решиться на американское гражданство и переехать туда, поэтому распродает имущество в Израиле», — сказал Рудченко.

США, уверен он, представляется наиболее перспективным вариантом с точки зрения бизнеса и концертной деятельности, а в Израиле количество концертных площадок для выступлений Макаревича ограничено и нестабильная обстановка. В свою очередь, русскоязычная эмиграция в США многочисленна и есть радиостанции, работающие на эту аудиторию.

В ноябре 2022 года Андрей Макаревич был признан иностранным агентом. Музыкант уехал из России и вместе с супругой Эйнат Кляйн переехал в Израиль. В сентябре 2023 года певец избавился от статуса индивидуального предпринимателя, который использовал для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет. Имущества в России у него больше нет.

19 января Telegram-канал SHOT заявил, что Макаревич якобы начал распродавать свои вещи. В подтверждение они привели стол и 8 стульев. Артист разместил объявление, отметив, что продает вещи из-за ремонта. Пресс-секретарь Макаревича подтвердил информацию о продаже стола, но не других вещей.

* признан в РФ иностранным агентом