Друг бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы заявил, что певица мучила его, умело манипулируя влюбленным в нее баскетболистом. В личном блоге Гатис Лининс рассказал, как артистка то «подпускала к себе» экс-возлюбленного, то отказывалась от него.

Блогер уверен, что Анна Седокова, которую многие винят в смерти Яниса Тиммы, использовала его для своих целей, манипулируя спортсменом, который сильно ее любил и после развода.

«Я хотел понять от своего имени и родителей Яниса, что с ним случилось. На что я получил ответ: „Один день Анна подпускала Яниса к себе, когда ей было нужно что-то (подписать и так далее). А на следующий день он был ей не нужен“», — заявил Гатис Лининс.

Недавно друг баскетболиста вышел из себя после заявления певицы о том, что последние годы совместной жизни с Янисом Тиммой превратились для нее в ад. Гатис Лининс утверждал, что его друг регулярно тратил огромные деньги на Анну Седокову, и обвинил ее в меркантильности. Как оказалось, ради супруги спортсмен даже продал элитную недвижимость в Латвии, чтобы осуществить ее мечту о жизни в Майами.

«Анна, что ты подразумеваешь под словом „ад“? Посещение дорогих ресторанов, мероприятий, частные чартерные полеты на отдых. Возможно, поддержание твоего бренда одежды, выплата зарплат твоим сотрудникам?! <…> Или брендовая одежда, которую Янис чемоданами регулярно заказывал для тебя?» — высказался тогда блогер.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года в возрасте 32 лет. Тело баскетболиста нашли в одном из хостелов в центре Москвы. Сообщалось, что рядом с погибшим был найден его телефон, на заставке которого оставлена фраза: «Позвоните Анне».

После смерти спортсмена в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой Янис Тимма развелся незадолго до случившегося. Так, другой друг Яниса Тиммы Марк Пугачев открыто обвинил певицу в причастности к гибели бывшего мужа.

Ранее мы писали о том, что друг Яниса Тиммы Марк Пугачев рассказал, как баскетболист «слил все деньги» на Анну Седокову.