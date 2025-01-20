Актриса Шпица раскрыла, как пережила потерю ребенка

В ноябре 2024 году Катерина Шпица потеряла ребенка. Артистка впервые высказалась, как пережила случившееся.

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39-летняя звезда призналась, что сейчас ее ребенку могло бы исполниться три месяца. Шпица до сих пор испытывает боль от произошедшего, и эту боль ей сложно забыть. Со временем чувства притупляются, и она становится частью жизненного опыта.

После потери ребенка звезде сложно было рассказать о боли даже своим близким. Шпица боялась осуждения, и ей было неловко об этом говорить.

«Это, конечно, трагедия, и ее проживание усугубляется тем, что для окружающих эта тема такая страшная и неловкая, что по большей части женщина остается с этим переживанием одна», — призналась Катерина в разговоре с Элиной Абдикадировой.

Звезда считает, что в такой период можно разочароваться в любимом человеке, и на фоне проживания такой беды трещины в отношениях становятся громадными. По мнению звезды, это одно из испытаний, которые пара может пройти на пути к осознанной и глубокой любви.

Несмотря на сложный период, актриса не стала отказываться от работы. Почти сразу же после произошедшего она вернулась на съемочную площадку.