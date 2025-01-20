Певец Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию перед стартом своего масштабного мирового турне, чтобы посетить могилу отца. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, визит проходил в режиме абсолютной секретности. Меладзе передвигался на нескольких тонированных внедорожниках Mercedes, принадлежащих ему и его сестре. В поездках по Москве его сопровождала охрана.

Отмечается, что он увиделся с матерью, родными и посетил могилу своего отца Шоты Меладзе, который умер 19 января прошлого года. На кладбище он не выходил из машины, пока близкие и охранники не проверили территорию.

Отмечается, что Меладзе отправится в большое мировое турне, приуроченное к его 60-летию. Оно начнется с выступления в Баку 28 февраля и завершится в октябре. Сперва исполнитель даст концерты в Европе, а осенью направится в США. При этом публично в России Меладзе все еще не выступает, хоть и готов приехать на корпоратив за гонорар в 15,5 млн рублей.